شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني يشكل فريقاً للتفاوض مع «طالبان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز:

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني أمام مؤتمر للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) أنه شكل فريق تفاوض من 12 عضواً في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام تدمج حركة طالبان في المجتمع .

وأضاف «يسعدني اليوم إعلان أننا وبعد عدة أشهر من المشاورات المكثفة مع مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد وضعنا خارطة طريق لمفاوضات السلام».

وتابع «شكلنا الأجهزة والآليات اللازمة للسعي إلى التوصل لاتفاقية سلام. سنمضي الآن إلى الفصل المقبل في عملية السلام».