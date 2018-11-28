بوتين يؤكد أن القوات الروسية أدت "واجبها العسكري" عبر اعتراض السفن الاوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء أن خفر السواحل الروسي أدى "واجبه العسكري" عبر اعتراضه ثلاث سفن حربية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم، وذلك في معرض إشارته الى الحادث الذي تسبب بتصعيد في التوتر بين موسكو وكييف.
وقال خلال منتدى اقتصادي في موسكو "أدوا واجبهم العسكري بشكل مثالي وبدقة، في حماية حدود روسيا" مبررا تحركهم بأن أفراد الطواقم الاوكرانية لم يردوا على تحذيرات القوات الروسية.
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