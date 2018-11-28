الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي الإيراني خلال محادثات مع ظريف

اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الأربعاء (28 نوفمبر تشرين الثاني) مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، وأكدت في بيان صدر لاحقا عزم التكتل الأوروبي الحفاظ على الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الذي أُبرم مع إيران عام 2015 والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة منه.
وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أن موجيريني شددت كذلك على الحاجة لمواصلة التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من جانب كل الأطراف الموقعة عليه "بما يشمل المزايا الاقتصادية الناجمة عنه".
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