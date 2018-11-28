انت الان تتابع التجنيد الإجباري للجزائريات.. بين الترحيب والرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مؤسسة الجيش الجزائري تفتح سنويا باب التجنيد الاختياري أمام المرأة الجزائرية، للانضمام إلى فرق عسكرية مختلفة، إلا أن الجزائر تتجه إلى تجنيد الإناث بشكل إجباري

في الوقت الذي لا تفرض فيه جميع الدول العربية التجنيد الإجباري على الذكور، تسعى الجزائر إلى القيام بخطوات نحو تجنيد النساء بشكل إلزامي ومنحهن المساواة داخل المؤسسة العسكرية، حيث طرح أعضاء في مجلس النواب الجزائري على هامش يوم برلماني جرى تخصصيه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات. بعد الطرح البرلماني انقسم المجتمع الجزائري، حول هذا القرار فبينما سلم البعض بأن إدراج الإناث في الخدمة أصبح ضرورة ملحة، اعترضت بعض العائلات المحافظة على تجنيد فتياتها، وهو ما أدى إلى حالة من الجدل بين المؤيد للفكرة والرافض لها.

القانون لا يمنع ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، أشار إلى أن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم". وأوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من

القانون لا يمنع ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، أشار إلى أن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم". وأوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش. ونفى ممثل وزارة الدفاع وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100%، بحسب "المساء" الجزائرية.

وتحول موضوع إلزام النساء بأداء الخدمة العسكرية إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت تعليقات النشطاء بين داعم ورافض، كما تحولت لمادة ساخرة. المصالحة الجزائرية.. هل تحل الأزمات العربية؟ وكتب أحد النشطاء "لن أقبل بأن تحمل شقيقتي السلاح وتبتعد عن المنزل لمدة عام كامل"، وهي الفترة المحددة لأداء الخدمة العسكرية، ليعلق آخر ساخرا "لا تذهبن أرجوكن، سنفتقدكن كثيرًا، إذا توجهتن إلى الثكنات من سيتسكع في الأسواق والشوارع". وذهب فريق من المعلقين إلى ضرورة احترام رغبات النساء في ظل تطور المجتمعات، حيث يعتقد هؤلاء أن التركيز على المرأة أمر تجاوزه الزمن ونقاش عقيم من شأنه أن يغذي الخلافات والعداوة بين الجنسين ليس إلا.

مناصب عسكرية مناصب عسكرية ونجد أن مؤسسة الجيش الجزائري تفتح سنويا باب التجنيد الاختياري أمام المرأة الجزائرية، للانضمام إلى فرق عسكرية مختلفة، وتمكنت المرأة من تقلد مناصب ورتب عسكرية عدة، غير أن ناشطات حقوقيات ترين أن ذلك لم يصل إلى المستوى المرغوب.



كان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، أشاد بجهود المرأة في مختلف القطاعات العسكرية، موضحا أن الدور الذي تؤديه المرأة العسكرية أهلها إلى تقلد الرتب السامية وشغل الوظائف العليا في مؤسسة الجيش، بحسب "أصوات مغاربية".



وفي الجزائر تأسس واجب الخدمة العسكرية عام 1968 أي بعد 6 سنوات من استقلال البلاد، حيث كان خيارًا استراتيجيًا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية. وكانت مدة الخدمة العسكرية 18 شهرا، لكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع قرارًا عام 2014 قلص بموجبه مدة الخدمة لعام واحد. 4 دول على مستوى العالم 4 دول على مستوى العالم وبينما لا تفرض أي دولة عربية التجنيد الإجباري على الإناث، نجد على مستوى العالم تفرض 4 دول تجنيدا إجباريا للخدمة العسكرية الإلزامية، التي تؤديها الإناث والذكور على حد سواء، وهذه الدول هي: كوريا الشمالية، وبوليفيا، والنرويج، وإسرائيل. والمفاجأة الأكبر في قائمة الدول التي تفرض تجنيدا إجباريا للإناث هي النرويج، الدولة الإسكندنافية الهادئة التي تتربع على كل قوائم السعادة والأمان وكل القوائم ذات الطابع الوردي المسالم التي تصدرها منظمات أممية وغير أممية. وليس غريبا وجود كوريا الشمالية ضمن قائمة البلدان التي تفرض خدمة إلزامية للإناث فيها، وتتداول المواقع الإلكترونية دائما صورا لمجندات متطوعات في الجيش الكوري الشمالي. «الحكومة الافتراضية» بالجزائر..هل ستكون بداية لنهاية «أويحيى»؟



وتفرض بوليفيا خامس أكبر دولة بأمريكا الجنوبية، 11 مليون نسمة، تجنيدا إجباريا يطال الذكور والإناث على حد سواء، ولمدة تصل 12 شهرا. وأيضا يفرض القانون في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الإناث أن يؤدين الخدمة العسكرية.



وتبقى قضية التجنيد الإجباري للفتيات التي تتجدد دائما في الجزائر إحدى القضايا الشائكة التي تلقى معارضة من العائلات المحافظة.

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