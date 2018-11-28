النقبي لـ«التحرير»: مصر والإمارات فريق عمل واحد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نعمل معا لتقديم نموذج عربي ناجح.. والشعب المصري له فضل كبير على الإمارات ومهما فعلنا لن نقدر أن نرد الجميل.. والشيخ زايد أوصانا بأن نضع مصر في قلوبنا

«الشعب المصري كان له فضل كبير على دولة الإمارات، ونحن مهما فعلنا لن نقدر على رد الجميل الذى قدمه المصريون وحكومتهم منذ زمن بعيد للشعب الإماراتي حتى من قبل تأسيس دولة الإمارات».. هكذا أكد الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال النقبي، فى حوار لـ«التحرير» إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر نابعة من العلاقات التاريخية بين الدولتين، لافتا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان أوصى الإماراتيين على مصر وأن يضعوها فى قلوبهم.

وتابع: «الإمارات تعمل مع مصر كفريق عمل واحد لتحقيق أهداف الشراكة فى الإدارة الحكومية والتحديث الحكومى، ونقل المعارف بين الطرفين، ويوجد ممارسات ومبادرات مختلفة يتم العمل عليها من خلال فرق فنية يتبادلون الخبرات من خلال المناقشات والزيارات المختلفة بين الطرفين». مساعد المدير العام للقيادات

وتابع: «الإمارات تعمل مع مصر كفريق عمل واحد لتحقيق أهداف الشراكة فى الإدارة الحكومية والتحديث الحكومى، ونقل المعارف بين الطرفين، ويوجد ممارسات ومبادرات مختلفة يتم العمل عليها من خلال فرق فنية يتبادلون الخبرات من خلال المناقشات والزيارات المختلفة بين الطرفين». مساعد المدير العام للقيادات والقدورات الحكومية بدولة الإمارات، أشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع مصر فى فبراير من عام 2018 خلال اجتماعات القمة العالمية للحكومات، والآن فى نوفمبر جئنا للإعلان عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتى تعد إحدى المبادرات التى أطلقت من أجل تعزيز العمل بين الطرفين، والذى يتفق مع رؤية مصر 20- 30. وأكد أن الطلاب هم المستهدفون فى تلك الجائزة بمشاركة 50 جامعة مصرية بهم نحو 3 ملايين طالب، من أجل العمل على تطوير 10 قطاعات حيوية بالدولة، وتهدف الجائزة لأن يصبح الطلاب مشاركين فى عملية التطوير والتنمية وتقديم الأفضل من خلال مؤسسات مختلفة بالدولة. واستطرد: «تم إطلاق الموقع الإلكتروني للجائزة والتقديم يكون من شهر يناير إلى شهر أبريل 2019، وبعدها نقول للفائز مبروك على جائزة المليون جنيه، المخصصة لفريق العمل الفائز بها، بالإضافة إلى تكريم رئاسي للفريق الفائز والجهة التى تعاونت معه». وأوضح مساعد المدير العام للقيادات والقدورات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أحد أهداف الجائزة هو دعم فكرة عمل الفريق الواحد الذى من الممكن أن يكون من أكثر من جامعة لدعم الروح الجماعية والعمل الحكومي بين الطلاب، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين لخلق نموذج عربي ناجح مشترك. وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد عقدت مؤتمرًا صحفيا، للإعلان عن «جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات»، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفى حضور الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو عادلى، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وياسر النقبى، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية فى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالإمارات، وذلك على هامش الدورة الثانية والعشرين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT 2018. وقالت الدكتورة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية تهدف لإشراك الطلبة فى النهوض بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية التى سينتج من خلالها حلول وأفكار خلاقة للنهوض بمصر. وشكرت نائبة وزيرة التخطيط، دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها على مساعدة ومساندة الدولة المصرية والجهاز الإداري لها من أجل التقدم وتحقيق التنمية المستدامة 20/ 30. وشارك في المعرض مئات الشركات المصرية والعالمية على رأسها مشغلو خدمات الاتصالات الأربع «فودافون - أورنج - اتصالات - المصرية للاتصالات»، إضافة إلى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها «إيتيدا - معهد ITI - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الهيئة القومية للبريد». وينتهي Cairo ICT اليوم 28 نوفمبر، والذى ضم مجموعة من المعارض في مجالات «تكنولوجيا الأمن والسلامة- وساحة الابتكار- والشمول المالى- والمدن الذكية- وتكنولوجيا النقل والمواصلات- والتعليم»، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات في مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التخطيطـ، الإنتاج الحربي، الصحة، التعليم، وعدد من الجهات الحكومية.

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