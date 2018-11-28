انت الان تتابع سموحة يتلقى «عرض كومبو» من الزمالك لضم نجمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني العوضي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣١ م

قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر، توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق، عقب الخسارة أمام بتروجت بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز (2018-2019)، واتهم فرج عامر اللاعبين بالتقصير واللامبالاة خلال مباراة بتروجت، مؤكدا أن اللاعبين أهدروا كل الفرص التى أتيحت لهم لاعتلاء قمه الدورى والتواجد فى المربع الذهبى وسط الكبار، علمًا بأن الفريق يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الزمالك المتصدر.

وشن عامر هجوما عنيفا على لاعبى الفريق، وقال «وفرنا لهم جميع الامكانات من أجل التواجد فى المقدمة ولكنهم خاضوا المباراة بلا روح وأضاعوا العديد من الفرص أمام مرمى بتروجت، ولكن الكرة تعطى لمن يعطيها والمقدمة للمجتهدين فقط ولم يحاول لاعبو سموحة أن يقدروا قيمة ما يتم فعله من أجلهم». من ناحية