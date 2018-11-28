الان تتابع الكرملين: العلاقات الثنائية لها الأولوية في لقاء بوتين والأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، سيكون لها الأولوية في لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين، التي تنعقد في مدينة بوينس أيرس الأرجنتينية.
وقال إن بوتين، سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان ملفي سوريا وسوق النفط، وفقًا لما أعلنته “العربية”.
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