وزارة العمل السعودية تنفي هذا الخبر وتؤكد عدم صحته.. تعرف عليه

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وتداولت بعض المواقع أمس الثلاثاء مناقشة وزارة العمل لتثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين، وذلك بعد تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بوجود أخبار جيدة قريبا عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين وضريبة القيمة المضافة، في القطاع الثالث (القطاع الخيري).