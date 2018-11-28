نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين.
وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي.
وتداولت بعض المواقع أمس الثلاثاء مناقشة وزارة العمل لتثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين، وذلك بعد تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بوجود أخبار جيدة قريبا عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين وضريبة القيمة المضافة، في القطاع الثالث (القطاع الخيري).
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تنفي هذا الخبر وتؤكد عدم صحته.. تعرف عليه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .