القبض على 3 إرهابيين وتدمير 10 مخابئ بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية -اليوم الأربعاء- توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية ميلة، شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان لها اليوم الأربعاء -إنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة”دورية” للجيش بولاية ميلة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش قامت إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لارباع بولاية باتنة”شمال شرق” بكشف وتدمير عشرة مخابئ للارهابيين وورشة لإعداد المتفجرات تحتوى على 36 قنبلة تقليدية الصنع وقنبلتين يدويتين و465 كبسولة و20 كيلوجراما من المواد الكيميائية المتفجرة و800 جرام من مادة شخش و4 كيلوجرامات من البارود، بالإضافة إلى معدات مختلفة لإعداد المتفجرات، وأدوية وأغراض أخرى.

وأشار البيان إلى أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني “التابع للجيش” بولاية معسكر”شمال غرب” تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (99.1) كيلوجرام من المخدرات، فيما تم ضبط (2764) قرصا مهلوسا، كانت بحوزة تاجري مخدرات بولاية بشار .

وأوضح البيان أن عناصر الدرك الوطني أوقفوا بكل من المسيلة وسطيف وسوق أهراس “شمال شرق” أربعة أشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق صيد بدون وثائق، في حين تم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسية إفريقية بمدينة عين أميناس بولاية إليزي “جنوب شرق”.

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