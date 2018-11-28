الباحث الصيني وراء تعديل وراثي على طفلتين يعلن وقف التجارب "موقتا

أعلن الباحث الصيني الذي يؤكد أنه نفذ أول عملية ولادة طفلين معدلين وراثيا في العالم، الأربعاء أنه "يُوقف موقتا" تجاربه بسبب موجة الانتقادات الدولية التي اثارتها اقواله.
وجدد هي جيانكوي الأستاذ في جامعة شينجن بمقاطعة غوانغدونغ (جنوب) الأربعاء خلال القمة الدولية الثانية حول تعديل المجين في هونغ كونغ أقواله بإن تجاربه سمحت بولادة طفتلين توأمين عدل حمضهما النووي لإعطائهما مناعة ضد فيروس الإيدز،.
وأوضح خلال طاولة مستديرة في قاعة غصت بالحضور أن ثمانية أزواج مع أب إيجابي المصل وأم سليمة، تطوعوا للمشاركة في التجربة. إلا أن أحد الأزواج تراجع بعد ذلك.
وأضاف هي "أقدم اعتذاري لأن هذه النتيجة سربت بطريقة غير متوقعة" في إشارة إلى اشرطة فيديو بثت الأحد عبر "يوتيوب".
وأضاف "سأوقف التجارب السريرية موقتا نظرا إلى الوضع الحالي".
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