- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أسفر انفجار وقع قرب مصنع للمواد الكيميائية في شمال شرق الصين عن مقتل 22 شخصا وتدمير عشرات السيارات، في المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
الانفجار حدث بعد منتصف الليل بقليل في رصيف التحميل بجوار المصنع الذي تديره شركة هيبي شنغوا للصناعات الكيميائية في مدينة تشانغجياكو، وأدى إلى جرح 22 شخصا آخرين ودمر 38 شاحنة و 12 سيارة ركاب.
لا تزال سلامة الأماكن الصناعية تشكل مصدر قلق كبير في الصين، حيث لا تخضع عمليات تخزين ونقل المواد الكيميائية والمنتجات الخطرة الأخرى في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة الرئيسية بشكل كامل، ويتم تجاوزها.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
متجر "اختر الحب" يسلط الضوء على معاناة اللاجئين حول العالم
عيد الميلادEuronews Arabia
-
شاهد: لوحة إعلانية ضخمة تسقط على مارة في الصين
الصينEuronews Arabia
-
شاهد: روبوتات محلية الصنع تتولى مهام النادل في إحدى مطاعم كاتماندو
روبوتEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
في العام 2015 وقع انفجار مشابه كان سبب حدوثه سوء تخزين المواد الكيميائية، وأدى لمقتل ما لا يقل عن 173 شخصًا في تيانجين، على بعد حوالي ساعة شرق بكين.
للمزيد على يورونيوز:شاهد: لحظة تحطم مروحية عمارة من أربعة طوابق في اسطنبول محكمة فرنسية تقضي بالسجن 14 على مدبّر تفجير حافلة نادي دورتموند الصين تفتح تحقيقا في قضية تعديل جينات البشر وخبراء يصفون العملية ب "الجنون"
شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلا في انفجار قرب مصنع للمواد الكيميائية في الصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .