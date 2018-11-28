22 قتيلا في انفجار قرب مصنع للمواد الكيميائية في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © Fournis par Euronews SA

أسفر انفجار وقع قرب مصنع للمواد الكيميائية في شمال شرق الصين عن مقتل 22 شخصا وتدمير عشرات السيارات، في المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

الانفجار حدث بعد منتصف الليل بقليل في رصيف التحميل بجوار المصنع الذي تديره شركة هيبي شنغوا للصناعات الكيميائية في مدينة تشانغجياكو، وأدى إلى جرح 22 شخصا آخرين ودمر 38 شاحنة و 12 سيارة ركاب.

لا تزال سلامة الأماكن الصناعية تشكل مصدر قلق كبير في الصين، حيث لا تخضع عمليات تخزين ونقل المواد الكيميائية والمنتجات الخطرة الأخرى في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة الرئيسية بشكل كامل، ويتم تجاوزها.

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في العام 2015 وقع انفجار مشابه كان سبب حدوثه سوء تخزين المواد الكيميائية، وأدى لمقتل ما لا يقل عن 173 شخصًا في تيانجين، على بعد حوالي ساعة شرق بكين.

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