لندن.. جوليان أسانج يخرج قطته المدللة من سفارة الإكوادور (صورة)

دبي - بواسطة محمد فارس أرسل مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، قطته الخاصة إلى خارج سفارة الإكوادور في لندن، لكي تعيش برفقة أفراد عائلته، حيث ترافق ذلك مع محادثات جارية لتسليم أسانج للسلطات الأمريكية.

وقامت السلطات الإكوادورية مؤخرا بقطع الإنترنت عن أسانج الذي يقيم حاليا في سفارتها في بريطانيا، في حين تم تقليص مواعيد زيارته بشكل كبير، في دلالة على تضييق غير مسبوق للخناق على مؤسس ويكيليكس.

وفي آخر تضييق على أسانج، قامت السلطات الإكوادورية بتهديده بحبس قطته المدللة التي مكثت معه ورافقته قرابة 6 سنوات في السفارة، ما دفع الرجل إلى إخراج القطة لكي تعيش مع بقية أفراد عائلته بسلام. © RT: (Reuters)

كما وردت أنباء عن امتناع طاقم النظافة في السفارة عن العناية بالقطة مؤخرا، مطالبين أسانج شخصيا بالعناية بطعامها ونظافتها وتسليتها، بينما وردت أنباء أخرى تحدثت عن تمنع أسانج نفسه عن العناية بقطته المدللة، ما يتناقض مع عشرات الصور التي نشرها مؤسس ويكيليكس، والتي تظهر مدى حبه وتعلقه بقطته.

ومن جهة أخرى، انتشرت شائعات قوية تفيد بأن حكومتي الإكوادور وبريطانيا تجريان اليوم محادثات مكثفة بخصوص مستقبل جوليان أسانج، في حين قد يؤكد نبأ إخراج القطة صحة هذه الشائعات إلى حد كبير.

المصدر: RT