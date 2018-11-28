ترامب يلوح بإلغاء اجتماعه مع بوتين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ربما يلغي اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بسبب اشتباك روسيا البحري مع أوكرانيا.

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وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "ربما لا أعقد الاجتماع... لا يروق لي هذا العدوان. لا أريد ذلك العدوان على الإطلاق".

وتحتجز روسيا زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية بعد أن أطلقت عليها النيران يوم الأحد الماضي 25 نوفمبر- تشرين الثاني، في خطوة أثارت أزمة جديدة بين البلدين.

موسكو قالت إن الزوارق الأوكرانية لم تبلغها مسبقا بخططها وتجاهلت التحذيرات بالتوقف وناورت على نحو خطير، بينما نفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وسبق للرئيس الأمريكي وأن أعرب عن عدم رضاه عما يحدث حالياً بين البلدين، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن تحرك موسكو الأخير يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي".

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