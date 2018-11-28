شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى: جهاز تنظيم الاتصالات يجتمع اليوم لبحث وقف لعبة "pubg" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بحذف لعبة "ببج" من تطبيقات تحميل الألعاب جوجل بلاى، بعد تسببها فى قيام طالب بقتل مدرسة بالإسكندرية، معتبرا أن هذه اللعبة تدخل ضمن حروب الجيل الرابع كونها ليست السابقة الأولى بعد لعبة الحوت الأزرق والتى تسببت فى انتحار بعض الشباب مما دعا النائب العام لإصدار قرار لحجب تلك اللعبة فى وقت سابق.

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جهاز تنظيم الاتصالات سيجتمع مساء اليوم الأربعاء، لبحث مطالبات وقف لعبة ببج وغيرها من الألعاب التى تضر بالشباب والمجتمع، والإمكانيات الفنية لتنفيذ ذلك.

تعد لعبة pubg أو PlayerUnknown's Battlegrounds واحدة من العاب الفيديو التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهى من الألعاب التى تعتمد على الاتصال بالإنترنت، ومتاحة على أجهزة ويندوز وإكس بوكس وأن والهواتف الذكية، ومن تطوير شركة "تينست".