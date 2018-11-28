وزير التعليم العالى بالبرلمان: "إحيانا بنحضر العفريت ومش بنعرف نصرفه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية التخصصات الفنية والحاجة إليها، وضرورة تضمين مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ضوابط واضحة للتخصصات الفنية بهذه الجامعات، لمنع التشابك مع الجامعات التقليدية، قائلًا : "أحيانا بنحضر العفريت ومش بنعرف نصرفه، وذلك بعد وضع تخصصات غير واضحة.. وأولادنا بعد ما يتخرجوا يقولك نروح نعتصم قدام المكان الفلانى عشان نبقى مهندسين مثلا".

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بالتعليم الفنى والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وقال عبد الغفار: "المختص الفنى لا يقل أهمية عن المهندس فى شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس ىالقيام بشى دون الفنى، وكذلك الطبيب يحتاج للممرض، وهاتلى أعظم جراح فى الدنيا يقدر يدخل يعمل عمليه لوحده."