القوات البحرية المصرية والإسبانية "إيد واحدة" في البحر المتوسط

كتب: ضياء السقا

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك السفينة الحربية الإسبانية ( RELAMPAGO) وعدد من القطع البحرية المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان نشره على الفيس بوك: "تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر ، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى معادى ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها".

وتابع الرفاعي: "يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات ، بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة".