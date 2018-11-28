مصادر للنشرة: الرئيس عون عرض بمجلس الدفاع أرقاماً حول كل الأحداث

أفادت مصادر عبر "النشرة" أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عرض في ​المجلس الأعلى للدفاع​ أرقاماً حول كل الأحداث التي تم الحديث عنها في اجتماع المجلس من سرقة وجرائم وغيرها"، لافتة إلى ان "القادة ​الأمن​يين شرحوا الإجراءات التي اتخذت والتي سيتم اتخاذها".

واشارت المصادر إلى أنه "تم البحث بالظروف الإستثنائية الحاصلة و​حوادث السير​ وسبل معالجتها وحفظ الأمن وتسهيل أمور المواطنين خلال الاعياد"، مشيرة إلى أن "الاجتماع بحث في موضوع النازحين والعودة الطوعية لهم".