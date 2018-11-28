مصادر للنشرة: الرئيس عون عرض بمجلس الدفاع أرقاماً حول كل الأحداث

أفادت مصادر عبر "النشرة" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون عرض في المجلس الأعلى للدفاع أرقاماً حول كل الأحداث التي تم الحديث عنها في اجتماع المجلس من سرقة وجرائم وغيرها"، لافتة إلى ان "القادة الأمنيين شرحوا الإجراءات التي اتخذت والتي سيتم اتخاذها".
واشارت المصادر إلى أنه "تم البحث بالظروف الإستثنائية الحاصلة وحوادث السير وسبل معالجتها وحفظ الأمن وتسهيل أمور المواطنين خلال الاعياد"، مشيرة إلى أن "الاجتماع بحث في موضوع النازحين والعودة الطوعية لهم".
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