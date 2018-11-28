بري: لضرورة العمل من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت

نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ تأكيده في لقاء الأربعاء النيابي، "جوب اخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملاً الى النهاية في مواجهة هذا الخطر"، متسائلا: "لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً ومن غير المسموح لنا ان نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟".

وحول الموضوع الحكومي جدد بري تأكيده على "ضرورة العمل من اجل تشكيل ال​حكومة​ بأسرع وقت"، مشيراً الى ان "هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل ان تؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً ان الجميع يدرك ان لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والإستحقاقات لاسيما الوضعين الإقتصادي والإجتماعي".

وشدد على أن "البلاد لا يمكن ان تستمر على هذا الوضع، وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الإستحقاقات والمخاطر ومنها كما ذكرت الوضع الإقتصادي الذي يبقى في اولى اهتماماتنا لما له من إنعكاسات على الأوضاع المالية والإجتماعية والمعيشية".