الراعي لشباب العراق:أبقوا في بلدكم رغم الصعوبات فهذه بلادنا وهنا تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا

أكّد البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال انعقاد مؤتمر بطاركة الشرق الكاثوليك، في ​بغداد​ – ​العراق​، ان "على ​الشباب​ العراقي وجوابا على السؤال الذي يأتي بمعظمه من شهادة حياتكم، ان بالتأكيد علينا ان نبقى هنا، أننا في هذه البلاد ولدنا وفيها سنبقى رغم الصعوبات، هذه بلادنا، وهنا تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا. لقد رددت مرارا وبخاصة اثناء الحروب في بلداننا، انه في هذا الوقت واكثر من اي وقت مضى يحتاج الشرق للحضور المسيحي من اجل ان نحمل لهذا العالم قيم الانجيل. ان الصعوبات التي نمر بها لا تحلل لنا ترك ارضنا، فتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا اكبر، وهذا يقتضي منا الى جانب الطاقة الروحية والى جانب هذا الكلام المعنوي، ان نعرف نحن ايضا مع رعاتنا ومع مؤسساتنا وبفضل فكركم الخلاق كيف نجد مقومات الصمود، من اجل ان نبني ايضًا عائلات مسيحية." ولفت غبطته الى ان الاوضاع حتما ستتغير وقد بدأت تتغير، فدماء الشهداء ودموع الابرياء لا تذهب سدى انما تثمر حتما حياة جديدة في الدولة والمجتمع. نحن لا نعرف كيف يتدخل الله في حياتنا، فهو رفيق دربنا وهو يقطع معنا هذه الدرب مهما كلف الامر." وختم الكردينال الراعي باستحضار سيرة حياة ​البابا​ القديس يوحنا بولس الثاني الذي فقد الاغلى في حياته، اهله، تحت نير الحرب وظلم النظام، فكان يذهب ليلا لدراسة اللاهوت والرب سار معه وها هو اليوم قديس عظيم. لا احد منا يدرك كم هي عظيمة عناية الرب بنا، وكيف يسير هو معنا، فالمسيح حاضر في كل حين ولكن علينا ان نعرف كيف نسمعه وكيف ننفتح الى كلامه بعد ان احمله هموي.

وأكّد الراعي ان سنبقى هنا ويمكننا العيش هنا والمحافظة على وطننا وارضنا، فاذا قرر كل واحد منا ترك بلاده فلمن نتركها؟ للارهابيين؟ ان الارض التي رووها اجدادنا وضحوا في سبيلها تستصرخنا لمواصلة هذا التاريخ كي تبقى مقدسة وشاهدة لحضور المسيح ولانجيله." أما البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان فقال: "نعم هناك صعوبات كثيرة تعترض مسار شبيبتنا وحياة عائلاتنا ولكننا إذا ما أردنا حقيقة إتباع يسوع المسيح علينا أن نبقى راسخين في ديارنا أفضل من أن نتغرب عن أرض الٱباء والأجداد".

مقابل ذلك، رأى البطريرك ​يوسف العبسي​ "اذا ما كانت الشبيبة اليوم تعيش في ظل تشويش كبير فعليها أن تبحث عن أسباب هذا التشويش أهو تشويش سياسي كنسي إقتصادي ومعيشي وعندما تدرك سبب هذا التشويش تستطيع ان تلقي المسؤولية على مسببه. ولفت إلى أن الكنيسة لا تستطيع ان تحل مكان الدولة، فالكنيسة تساعد من الناحية الروحية وتقدم ما تستطيع ماديا، وبالتالي أسمح لنفسي واقول بعدما شاهدت وسمعت ٱراء شبيبة بغداد ان الشبيبة قد نطقت بالحقيقة ما يوجب عليها التمسك بها".

من جهته، اوضح البطريرك كريكور بدروس العشرون" ان المسيح لم يؤسس شركة تأمين ومن يحب المسيح عليه ان يتبعه ويحمل صليبه لان العلاقة مع المسيح هي بمثابة قصة حب دون شروط وهذه القصة توجب علينا بذل الكثير من التضحيات".

وبدوره، نقل البطريرك إبراهيم اسحاق سدراك تحية شبيبة مصر الى شبيبة بغداد مؤكدا ان" الكنيسة لا تنتمي الى أحزاب ولا إلى أشخاص إنما الى يسوع المسيح والانتماء الاصيل معلنة الحق ومدافعة عن المظلوم. وعلى الشبان اليوم ان يميزوا بين ال​سياسة​ التي تتناول الشأن العام وبين الكنيسة التي تهتم بالتعليم الكنسي والاجتماعي".

المطران وليم شومالي أسف للإنقسام الذي لا يزال موجودا في الكنائس لكنه اعتبر أن التنوع في الكنائس هو عامل غنى، كما ان الكنائس قد توحدت بالألم والهم والمصير فعندما يضطهد مسيحي لا يسألونه من اي كنيسة أنت؟ فقط يضطهد لأنه مسيحي."

وقد وجّه البطاركة في المؤتمر، رسالة الى ​البابا فرنسيس​ جاء فيها ان " نحن، بطاركة الشّرق الكاثوليك، نفكّر معًا حول دور الشباب وشهادتهم ورسالتهم في هذه المنطقة المضطربة من العالم والتوّاقة إلى العدالة والسلام، راغبين في أن تكون صدى لصوت سينودوس الأساقفة من أجل الشباب، في انتظار الإرشاد الرسولي. وشكر البطاركة البابا على عقد هذه الجمعيّة العموميّة العادية : (الشباب، الإيمان وتميز الدعوات)، التي نرجو أن نجني ثمارها في كنائسنا. وإذ اشارت الرسالة الى ان "فيما ندرك ما تواجهون من مصاعب، نسأل الله أن يحقق جميع نواياكم من أجل خير الكنيسة والبشرية جمعاء، نعرب إلى قداستكم عن عواطف إتحادنا بكرسي بطرس؛ ونؤكّد لكم صلواتنا الحارّة من أجل خدمة قداستكم، ملتمسين بركتكم الرسوليّة لكنائسنا وبلداننا في الشّرق الأوسط."

وكان اصحاب الغبطة البطاركة التقوا مساء امس بشبيبة بغداد في كاتدرائية مار يوسف الكلدانية، بدعوة من لجنة الشبيبة الكاثوليكية في بغداد. وبعد ​الصلاة​ الخاصة التي اعدت لهذا اللقاء، كانت شهادات حياة وجه بعدها الشباب أسئلة الى اصحاب الغبطة تناولت هواجسهم وتحديات حياتهم في العراق.