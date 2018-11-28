أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "​حركة المرور​ كثيفة من ​ساحة ساسين​ باتجاه ​اوتيل ديو​ ​الاشرفية​ بالاتجاهين".

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