الحريري إستقبل وفدا من النقباء الحاليين والسابقين لنقابة المحامين في الشمال

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​" وفدا من النقباء السابقين واعضاء مجلس ​نقابة المحامين​ السابقين والحاليين في ​الشمال​ برئاسة النقيب ​محمد المراد​.

وأكد المراد بعد اللقاء أن "الزيارة تأتي في اطار الزيارات البروتوكولية التي نقوم بها، ومعروف حرص هذا البيت على مؤسسات الدولة، وكنقابة عرضنا اكثر من قضية ومسألة لاننا نعتقد جازمين ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حريص على مؤسسات الدولة، والنقابة معنية بهذا الامر من خلال موقعها ودورها الريادي الذي تقوم به. وابدى دولته كل تجاوب وانفتاح ورغبة في الوقوف الى جانب كل المؤسسات وخصوصا نقابة المحامين، وكان ​حريصا​ عندما قال، وانا اؤكد انه عند انتخاب نقيب للمحامين يصبح نقيبا لجميع المحامين، ونحن سنكون على قدر هذه المسؤولية مع مجلس النقابة من خلال تضامننا لاعطاء الشيء الذي يجب ان يعطى للنقابة لا سيما ان لها دورا على المستوى الوطني والتشريعي والإنساني".

والى ذلك استقبل الحريري وفدا من الاكاديمية ال​لبنان​ية للعلوم برئاسة الدكتورة جون نصر الله الذي اطلعه على فكرة إنشاء Planetarium في لبنان ليكون مركزا لنشر المعلومات والدراسات العلمية لجميع الزوار الذين يأتون الى لبنان.