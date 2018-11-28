التنمية والتحرير: الفساد المستشري يستوجب تحركا سريعا للمعالجة

ذكرت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها الدوري، في بيان تلاه النائب أنور الخليل، ان "الكتلة توقفت امام الفساد المستشري في البلاد" مشيرة الى ان "هذا الوضع يستوجب تحركا سريعا للمعالجة."، لافتة "الى ما رأيناه من فضيحة مجرور الرملة البيضاء، وما تكشّف عنه من تلوث مياه البحر بالمياه الاسنة، فضلا عن التلوث الخطير الذي يفتك بنهر الليطاني".
وتطرقت الكتلة بحسب البيان "الى التطورات في المنطقة وعلى رأسها صفقة العصر التي يعمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على انجاحها".
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