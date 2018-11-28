التنمية والتحرير: الفساد المستشري يستوجب تحركا سريعا للمعالجة

ذكرت ​كتلة التنمية والتحرير​ بعد اجتماعها الدوري، في بيان تلاه النائب ​أنور الخليل​، ان "الكتلة توقفت امام ​الفساد​ المستشري في البلاد" مشيرة الى ان "هذا الوضع يستوجب تحركا سريعا للمعالجة."، لافتة "الى ما رأيناه من فضيحة مجرور ​الرملة البيضاء​، وما تكشّف عنه من تلوث مياه البحر ب​المياه​ الاسنة، فضلا عن ​التلوث​ الخطير الذي يفتك ب​نهر الليطاني​".

وتطرقت الكتلة بحسب البيان "الى التطورات في المنطقة وعلى رأسها صفقة العصر التي يعمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على انجاحها".