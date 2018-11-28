وزير الطاقة السعودي يعلن أن بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها

أكد وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، أن بلاده لن تخفض إنتاج ​النفط​ وحدها لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا الى أنه ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا الأعضاء في أوبك، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر في السادس من ديسمبر بفيينا.

وأشار الفالح الذي يزور نيجيريا للاجتماع مع وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو، إلى أن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.