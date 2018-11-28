غوتيريس يدعو حركة طالبان إلى إجراء محادثات سلام مباشرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ ​الحكومة الأفغانية​ و​حركة طالبان​ إلى إجراء "محادثات سلام مباشرة"، فيما اعلن الرئيس الأفغاني اشرف غني انه شكل "فريق تفاوض" من 12 شخصا. وفي خطاب تلاه نائب الامين العام للأمم المتحدة لدى افتتاح اجتماع وزاري حول ​افغانستان​ في جنيف، أكد غوتيريس أن "التوصل إلى حل سياسي أمر ملح اليوم أكثر من أي وقت مضى". مشيرا الى ان "في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تتوافر لنا على الأرجح فرصة نادرة لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. يتعين علينا ألا نضيعها".

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