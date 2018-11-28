ظريف يحذّر من توسع نفوذ داعش في افغانستان

حذر وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ خلال الاجتماع الدولي حول ​افغانستان​ المنعقد في جنيف من "توسع نفوذ تنظيم "داعش" الارهابي في افغانستان"، مشيراً إلى أن "هذا الاجتماع جاء في وقته المناسب جدا حيث تواجه افغانستان الان الكثير من التحديات والفرص".

ولفت إلى ان "الاجماع الوطني والاقليمي والعالمي مبني على ان الحل العسكري في افغانستان لن يفلح وقد حاون الوقت للمصالحة الوطنية وطريق الحل السياسي الشامل بمشاركة وقيادة ​الحكومة​ والشعب الافغاني"، معتبراً أن "التحديات قديمة وجديدة" واضاف: "ان تواجد ​القوات​ الاجنبية لم يؤد الى ايجاد الاستقرار ابدا بل وفر الارضية من الناحية التاريخية لاستقطاب المتطرفين".