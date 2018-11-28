خارجية السعودية: بن سلمان عرض مع رئيس الوزراء التونسي العلاقات الثنائية

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​ أن "ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

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