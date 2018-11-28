مسؤول تركي: التجارة أفضل وسيلة لوحدة العالم الإسلامي

لفت رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجقلي أوغلو إلى أن "التجارة هي الوسيلة الأمثل لتوطيد وحدة الصف، وتغيير الحالة السيئة التي تسيطر على ​العالم الإسلامي​ في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يولي دائمًا أهمية بالغة للمشاكل التي تواجه الدول الإسلامية، خصوصا في ​فلسطين​ و​ميانمار​ وأراكان و​الصومال​".

وشدد على أن "الرئيس التركي، لم يتوانَ في كل فرصة عن تقديم الدعم لتطوير العالم الإسلامي والغرفة الإسلامية وتحسين الرعاية الاجتماعية للمسلمين"، مشيراً إلى "إقامة أعمال الاجتماع الـ34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في ​إسطنبول​، تأتي ثمرة لجهوده المعطاءة".

وشدد على "ضرورة أن تكون بلدان ​منظمة التعاون الإسلامي​، قوية اقتصاديًا، وتوحد الصف بهدف النجاح في النظام العالمي، لا سيما وأن المنطقة تمتلك 65 بالمائة من موارد الطاقة حول العالم".