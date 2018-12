كورتني كارداشيان (39) تحب أن تكون عارية في المنزل «لإظهار صور إيجابية لجسدنا»

1 من أصل 7

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - صرحت كورتني كارداشيان (Kourtney Kardashian) نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 39 عاماً لـ GQ Mexico بأنها أكثر ثقة عندما تكون عارية وتريد أن تكون عارية في المنزل.

يأتي هذا التصريح بعد أن قامت صديقتها عارضة الأزياء لوكا سابات (Luka Sabbat)، البالغة من العمر 21 عاما، بالتجول في البيكيني - وغاصت برأسها في حوض السباحة - وذلك في حلقة يوم الأحد من:

ابقَ مع عائلة كارداشيان «Keeping Up With The Kardashians».

وقالت لـ GQ Mexico، «أنا مرتاحة جدا في جلدي الخاص. أحب أن أكون عارية في منزلي وأعتقد أن هذا مهم لإظهار صور إيجابية لجسدنا»

واضافت «ثم أود أن أقول انني امارس التمارين الرياضية ليس فقط من اجل جسدي، ولكن ايضا للفوائد الكثيرة لعقلي ونفسيتي ولان هذا يجعلني اشعر بالراحة.. ثم ان نشاطي المفضل هو السفر لأنه يغذي روحي، يليه التغذية حيث كنت معتادة على اتباع حميات غذائية محددة جدًا».

وقالت «تعلمت اشياء من كل هذا وأدرجتها في نمط حياتي، لكنني لن أكون صارمة للغاية بعد الآن.. وأود أن أضع الزخرفات والديكورات لأنها تعبر عن نفسي بشكل خلاق. ثم الجمال، ليس من وجهة نظر وضع الماكياج بل الرعاية الذاتية، افعل أشياء لأشعر بتحسن، مثل التدليك على سبيل المثال. وفي النهاية، احب الموضة - وهذا هو شغفي - لكنني لا أعطيها الكثير من الوقت أو الاهتمام بعد الآن».