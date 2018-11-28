الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى ليبيا

أكدت وزارة الداخلية أنها ستبذل كل الجهود لإنقاذ المواطنين السودانيين المختطفين بليبيا، في وقت قالت فيه إن عمليات الاختطاف أصبحت متكررة بصورة كبيرة في ليبيا، ودعا وزير الداخلية أحمد بلال حسب صحيفة الإنتباهة المواطنين السودانيين بعدم السفر إلى ليبيا، مشيراً إلى أن هناك بعض المجموعات المتفلتة. وأكد بلال على مواصلة مجهوداتهم لإنقاذ المواطنين السودانيين من أيدي المختطفين بليبيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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