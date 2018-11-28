برلماني يطالب بسحب الجيش من حرب اليمن ووزير الدفاع يرفض

طالب البرلماني نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق بسحب الجيش من حرب اليمن (عاصفة الحزم)، وفي ذات الأثناء أوصد وزير الدافع الفريق أول ركن عوض بن عوف الباب أمام الانسحاب من (عاصفة الحزم) وقال إن مشاركة الجيش في حرب اليمن واجب مقدس.

وأكد ابن عوف في جلسة البرلمان أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، أن المشاركة في عاصفة الحزم واجب أخلاقي يلزم به الدين، وقال: (لو غفل كل المسلمين عن الدفاع عن أرض الحرمين نحن لن نغفل وتعتبره واجباً أخلاقياً يلزمنا به الدين)، وأضاف: (الحجر الأسود اتسرق من قبل لمدة “19” سنة، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المرات كاد “ينبش”.

من جانبه جزم البرلماني حسن رزق بعدم وجود أي فتوى شرعية تؤيد دخول القوات المسلحة في حرب اليمن، وتقول إنها تجاهد في سبيل الله، وشدد على ضرورة ألا تكون القوات المسلحة متواجدة في (عاصفة الحزم)، وقال إن الله سوف يسألنا عن أرواح الجنود والضباط التي فقدناها في حرب اليمن ولا ندري عددها، ونبه إلى بدء كثير من الدول في سحب قواتها بعد ظهور العورات في حرب اليمن، وقال: (لا ينبغي أن نقاتل هناك ولا نعرف لماذا نحن موجودون إلى الآن في هذه الحرب). وأضاف: (يجب أن تكون جزءاً من حل وليس جزءاً من مشكلة).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)