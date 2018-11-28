شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف: التعديات المحصورة تمثل 10% من الأملاك والأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن التعديات على أملاك وأراضى هيئة الأوقاف تزايدات بشكل كبير بعد عام 2011، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية للأوقاف نحو 20 ألف و50 فدانا، وتعديات على أملاك مبانى 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، أى أن التعديات تصل إلى نحو 10% من إجمالى املاك الأوقاف.

وأكد "محروس" أن تلك التعديات يتم حصرها للمرة الأولى وهى منذ إنشاء الهيئة حتى الآن، مشددا على أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير فى إزالة تلك التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017 .