النشرة: خلوة جانبية بين عون والحريري سبقت اجتماع مجلس الدفاع

علمت "​النشرة​" أنه "سبق اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ الذي عقد في ​بعبدا​ خلوة جانبية قصيرة بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لم يرشح بعد تفاصيل عن مضمون اللقاء".

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