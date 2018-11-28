بوتين: روسيا لا تطمح للتخلص من الدولار بل هذه العملة بدأت تفقد أصولها

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "​روسيا​ لا تطمح للتخلص من ​الدولار​ بل هذه العملة بدأت تفقد أصولها"، مشيرا الى أن "من يحاولون منع وصول الدولار إلى روسيا يلحقون الضرر بأنفسهم في المقام الأول وليس بروسيا".

وأعرب بوتين، في كلمة له خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو عن أمله "بالتمكن من التحادث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة العشرين في الأرجنتين"، معتبرا أن "الفضل في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بـ"أوبك" يعود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وشدد على أن "حادث مضيق كيرتش حدودي ضخمته كييف قبل الانتخابات الرئاسية"، كاشفا أن "هناك ما يدل على أن حادثة كيرتش استفزاز منظم مسبقاً"، مؤكدا أن "خفر السواحل الروس اتبعوا القانون باحتجاز السفن الأوكرانية في المضيق".