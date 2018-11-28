مجلس الدفاع:الرئيس عون طالب الاجهزة الامنية التعاون لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية

أعلن العميد وجدي شمس الدين، الذي تلى بيان مجلس الدفاع الاعلى الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان فخامة الرئيس عرض للاحداث الامنية التي وقعت في الاراضي اللبنانية خلال السنة الحالية وطلب الى الاجهزة الامنية المعنية التنسيق في ما بينها للحد من هذه الاحداث وتكثيف الجهود لمعالجتها ومنع وقوعها مستقبلا، مشيرا الى ان الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طلبا من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الأعياد، لتسهيل أمور المواطنين والسياح والمغتربين مشيرا الى ان المجلس تطرّق للوضع الامني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين لاسيما بعد تراجع مساعدات منظمة " الاونروا" وشدد على ضرورة المحافظة على حقوق الانسان خلال التحقيقيات مع الخارجين عن القانون، كما أثار الرئيس عون مسألة ترويج المخدرات لاسيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية وتقرر الطلب الى القوى الامنية المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الشباب والطلاب والاوضاع الاجتماعية، وفي الختام طلب الرئيس عون من الاجهزة المعنية التعاون والتنسيق في ما بينها في التحضيرات الجارية لمناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و 20 كانون الثاني 2019.

وكان الاجتماع عقد في الحادية عشرة قبل الظهر، وحضره، الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير المال علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير العدل سليم جريصاتي. كما حضر الاجتماع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

وحضر من القادة الامنيين: قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، مساعد الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد المهندس وجدي شمس الدين، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود.

وحضر الاجتماع ايضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.