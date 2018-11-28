خير اطلع على ورشة الترميم في المباني المتداعية في المصيطبة

اطلع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ على اختتام اعمال الترميم واعادة ​البناء​ للمباني التي تداعت في منطقة ​المصيطبة​، بحضور النائب ​محمد خواجة​ ومسؤول الخدمات المركزي في حركة "امل" مفيد ​الخليل​ والمسؤول التنظيمي لاقليم بيروت في الحركة محمد عباني وسكان المباني.

وتوجه خواجة الى ​بلدية بيروت​ بـ"التشديد على اعطاء الرخص حتى لا تتكرر المأساة التي وجدت هنا"، مشيرا الى "وجود مبان عدة بيروت يجب الكشف عليها لتفادي اي كارثة انسانية نحن بغنى عنها خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها"، مطالبا المجلس البلدي "التشدد بالتراخيص ومتابعة تنفيذ اعمال البناء والكشف على كافة المباني"، داعياً الاهالي الى "الابلاغ عن اي مبنى وضعه غير سليم".

من جهته، لفت اللواء خير إلى "انني اترك الكلام لسكان المبنى للحديث عن ما قامت وقدمت ​الهيئة العليا للاغاثة​ من اعادة ترميم المباني المتداعية والتي كان مصيرها السقوط، فقد قمنا باعادتها وفق المقاييس الهندسية والعلمية بعد دعم وتوجيهات من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتعليمات رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الذي حقق لهم الحلم بالعودة الى منازلهم بعد ان كانت شبه مستحيلة".

وتوجه الى جميع البلديات استنادا لقانون البناء 646 والقاضي بقيامهم بالكشف الدوري على المباني في اطارهم البلدي حيث وجهنا مذكرات بهذا الخصوص حفاظا على المواطنين وهذه ليست مسؤولية الدولة بمتابعة المباني،مشيراً إلى ان "الجميع يعلم ان اعتمادات ​وزارة المالية​ محدودة لذلك على الجميع مواكبة دعم دولة رئيس الحكومة لمساعدة المشاريع الانمائية التي في عهدتنا او عهدة الوزارات المختصة".

وأكد أن "الهيئة العليا للاغاثة لا تأخذ اي دور من امام الوزارات والادارات المعنية انما نحن نملأ فراغ اي تقصير من اي جهة اتت وفقا لتعليمات وتوجيهات الحريري وطالما هناك دعم من فخامة ​رئيس الجمهورية​ ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة ووزارة المالية سنبقى نعمل بجميع المناطق المحرومة في ​لبنان​".