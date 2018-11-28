النشرة: انتحار شاب داخل محل في محلة حي الزهور في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان شابا فلسطينيا يبلغ من العمر عشرين عاما، اقدم على ​الانتحار​ داخل محل في محلة حي الزهور في صيدا، بعدما اطلق النار على نفسه وقد حضرت القوى الامية وفتحت تحقيقا.

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