القناة الثانية الإسرائيلية: نتانياهو يرغب بتطبيع العلاقات مع البحرين علنا

أفادت "القناة الثانية ال​إسرائيل​ية" أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يرغب بتطبيع العلاقات مع ​البحرين​ بشكل معلن بعد ساعات من زيارة رئيس تشاد إلى إسرائيل".

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