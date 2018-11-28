باسيل: جزء من نجاحنا الاقتصادي يتوقف عند العودة الآمنة للنازحين لبلادهم

لفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصربي ​إيفيتسا داتشيتش ​إلى أن "​لبنان​ بسياسته الخارجية يعتمد المبادئ القائمة على القوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "لبنان و​صربيا​ تجمعهما نزعات سيادية مشتركة ورفض للتقسيم والانعزال".

وأكد أن "صربيا دعمت لبنان منذ إنشاء كتلة دول عدم الانحياز ولبنان يبادل صربيا نفس الدعم"، مشيراً إلى أن "لبنان اول المتضررين من التقسيم ونحن مع التعايش ضمن الدول الواحدة في المنطقة ومفهوم اللبننة والبلقنة السابق الخاطئ نقيضه الوحدة التي نحن معها".

وأشار إلى "اننا اتفقنا مع رئيس صربيا على تقوية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ووعدنا بمتابعة الموضوع شخصيا"، لافتاً إلى ان "صربيا خفضت الرواتب في ​القطاع العام​ ولبنان اعتقد ان لديه ترف القيام بالعكس وهذا جزء من الانحدار الاقتصادي الذي يجب ان نعالجه وبهذا السياق كلنا مع الاسراع في ولادة ​الحكومة​ ويجب ان تكون لدينا جراة سياسية من الآن لمواجهة المشكلة في الحكومة ​الجديدة​ وليس الدخول في ترف جديد".

وأكد "أننا مع العودة الآمنة والكريمة للنازحين ونجاحنا الاقتصادي جزء من المواجهة السيادية في هذا الموضوع والوقوف ضد تمويل بقاء النازحين وتكرار تجربة ​الشعب الفلسطيني​"، مشيراً إلى أن "لبنان لديه الاهلية اللازمة للقيام بدوره في اعادة اعمار المشرق".