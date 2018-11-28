أبي خليل: منطقة الشرق الاوسط هي منطقة واعدة جدا في النفط والغاز

أكد وزير الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سيزار أبي خليل​ خلال ورشة نظمها المعهد الديمقراطي الوطني في ​مجلس النواب​ أن "منطقة ​الشرق الاوسط​ هي منطقة واعدة جدا في ​النفط​ والغاز"، لافتاً إلى أن "هناك أنشطة بترولية تحصل على اهتمام شركات النفط الدولية بدورات التراخيص التي تحصل في الانشطة البترولية في المياه ​البحرية اللبنانية​ وهذا الأمر لم يحصل لولا حصول التزام وطني كبير للسير قدما في قطاع ​النفط والغاز​ وهذا الالتزام يبدأ ب​وزارة الطاقة والمياه​ ويمتد ل​مجلس الوزراء​ و مجلس النواب".

وشدد على "أهمية المنظومة التشريعية وأهمية قانون الموارد البترولية الذي أقره مجلس النواب لانه من أحدث القوانين"، مشيراً إلى أن "القواعد والانظمة ترعى الانشطة البترولية الصادرة بمراسيم و بأدق تفاصيلها وتم اصدار شروط للتأهيل المسبق للشركات بمرسوم".

ولفت إلى أن "الطابع الوطني الكبير لهذه ​الثروة النفطية​ امتاداداتها في الزمن تجعلان نضعها في يد مجلس الوزراء الذي يمثل كل اللبنانيين وفي مجلس النواب وتم الالتزام بالمنظومة الشرعية وهذا الالتزام والدعم السياسي من الدولة تلاقى مع التركيز على الشفافية لزيادة الثقة بهذا القطاع من قبل كل اللبنانيين عامة".