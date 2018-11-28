22 قتيلا على الأقل بانفجار قرب مصنع في المدينة الأولمبية في الصين

قتل 22 شخصا على الأقل وجرح 22 آخرون في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة بشمال الصين من المقرر أن تستضيف الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2022. ودمر الانفجار 38 شاحنة و12 سيارة.
ووفقا للتحقيقات الأولية فإن عربة كانت تنقل مواد كيمياوية خطيرة انفجرت لدى انتظارها للدخول إلى المصنع، مما تسبب في اشتعال النيران في سيارات مجاورة. ولا تزال جهود الإنقاذ وعمليات التحقيق مستمرة.
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