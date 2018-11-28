22 قتيلا على الأقل بانفجار قرب مصنع في المدينة الأولمبية في الصين

قتل 22 شخصا على الأقل وجرح 22 آخرون في ​انفجار​ تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة بشمال ​الصين​ من المقرر أن تستضيف الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2022. ودمر الانفجار 38 شاحنة و12 ​سيارة​.

ووفقا للتحقيقات الأولية فإن عربة كانت تنقل مواد كيمياوية خطيرة انفجرت لدى انتظارها للدخول إلى ​المصنع​، مما تسبب في اشتعال النيران في سيارات مجاورة. ولا تزال جهود الإنقاذ وعمليات التحقيق مستمرة.