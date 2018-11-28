الغارديان: البيت الابيض منع مديرة "CIA" من تقديم إحاطة للكونغرس حول مقتل خاشقجي

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بان "​البيت الأبيض​ منع مديرة الـ"CIA" جينا هاسبل من تقديم إحاطة للكونغرس حول مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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