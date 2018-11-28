تركي الفيصل: محمد بن سلمان باق في منصبه لأن الملك اختاره ولأن الناس يحبونه

أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات ​السعودية​ ​تركي الفيصل​ أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باق في منصبه لأن الملك اختاره ليكون وليا للعهد، ولأن مجلس البيعة دعم اختياره كولي للعهد، ولأن الناس يحبونه".

وتوجه إلى الشبكة الإخبارية الأميركية، قائلا: "لو قمتم بإجراء ​استطلاع رأي​ في المملكة اليوم حول مكانة ولي العهد، فعلى الأرجح ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 6 أشهر، ليس بسبب مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، لكن لأنهم يرونه كشخص يقود السعودية بثبات نحو التطور والانخراط مع بقية العالم".