مسؤول سعودي: محمد بن سلمان كلفني باعتبار نفسي وزيرا في حكومة مصر

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أنه "تلقى تكليفا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن يعتبر نفسه وزيرا في الحكومة المصرية سعيا لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية".
وأكد أن "التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر هي السد الاحترازي للأمة العربية"، مشيرا إلى أن "مصر هي الشريك الاستراتيجي الأكبر للملكة العربية السعودية على مستوى العالم"، معلناً أنه "تم الاتفاق مع وزيري التجارة والاستثمار في مصر على تشكيل وفد من مجلس الأعمال المصري السعودي يضم 5 أعضاء لحضور الاجتماعات التي ستنظمها وزارة الاستثمار المصرية لإزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر".
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