المريخ في اختبار حقيقي أمام فايبرز الأوغندي

يستضيف نادي المريخ، مساء اليوم الأربعاء، فايبرز الأوغندي، في ملعبه بمدينة أم درمان، وذلك في المباراة الأولى بالدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بينما يستضيف الأهلي شندي في ملعبه شمال السودان، فريق نايوكي الكونغولي، بالدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر السوداني لثأر قديم من الكرة الأوغندية، التي نجح فريقها الشهير كمبالا سيتي، في إقصاء المريخ من الدور التمهيدي في فبراير 2014.

وستكون مهمة المريخ، كما غريمه الهلال، إعادة تحسين تصنيف الأندية السودانية، من خلال الوصول للأدوار المتقدمة، بدوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع التصنيف لثلاث مواسم على التوالي، لخروج الفريقين الكبيرين من الدور التمهيدي بدوري الأبطال.

ويعاني المريخ مشكلة كبيرة تتمثل في الإصابات التي ضربت هيكله الأساسي، خاصة في خطي الوسط، والهجوم الذي سيفقد فيه الثنائي القوي بكري المدينة وسيف تيري.

وسيستعيد المريخ خدمات حارس مرماه الأساسي مُنْجِد النيل الذي أراحه المدير الفني يامن الزلفاني في المباراة الأولى بالدوري الممتاز أمام الخرطوم الوطني، ولاعب محور منتخب النيجر عبد المجيد سومانا.

وفي خط دفاعه يعتمد المريخ، على الثنائي حمزة داؤود ومحمد حامد الجس، أما في صناعة اللعب فلديه هاشم التكت وخالد النعسان، بينما سيعول في خطه الأمامي على المهاجم البارع محمد عبد الرحمن.

فريق فايبرز، الذي يعتبر قوى كروية صاعدة في أوغندا، يتصدر الدوري الأوغندي في هذه الفترة، وقد فاز ببطولة الدوري للموسمين الماضيين، وهي مشاركته الثانية على التوالي بدوري أبطال إفريقيا.

وقد وصلت بعثته الخرطوم نهار أمس، وخاض الفريق حصة تدريبية واحدة، ويشرف على تدريبه المكسيكي خافيير مارتينيز إيسبينوزا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)