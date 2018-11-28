هل ستنتهي "أزمة البصل" قريبًا؟

الخليج 365 | فريق التحرير

ارتفعت أسعار البصل في الأسواق الفلسطينية منذ أكثر من شهر لتصل إلى 11 شيقل في بعض المناطق.

رحج تقرير بثه التلفزيون الاسرائيلي "كان"، اليوم الأربعاء، أن يدوم الارتفاع الحالي بأسعار البصل مدة شهر على الأقل، في ظل منع السلطات الإسرائيلية استيراد البصل من تركيا.

ويتراوح سعر كيلو البصل في "إسرائيل" بين 7 إلى 9 شواقل في أسواق الخضار الإسرائيلية، فيما يتراوح السعر في الأوقات العادية بين 3 إلى 5 شواقل.

وبدأت أسعار البصل بالارتفاع بعد أن أصيب معظم محاصيل البصل الإسرائيلية الكبرى بداء الزغب الأبيض.

إلا أن بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية حمل المزارعين الإسرائيليين مسؤولية ارتفاع الأسعار، بسبب ممارستهم الاحتكار بعد تفشي الداء والإبقاء على مخزونهم من البصل في المخازن بانتظار ارتفاع الأسعار لبيعه بسعر أعلى.

ولفتت القناة الى أن وزارة الزراعة رفضت منح تراخيص لاستيراد البصل من تركيا لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار.

وتوقعت القناة نهاية أزمة البصل وانخفاض الأسعار بعد شهر من الآن، إذ ستنضج محاصيل البصل التي تم زرعها في الأغوار الذي لم يصل إليه المرض الذي أصاب البصل في "إسرائيل".