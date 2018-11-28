كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه خلال عدوان إسرائيل على غزة عام 2014 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استشهد شاب فلسطيني من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه التى أصيب بها عام 2014.
وأعلنت مصادر طبية، أن الشاب إياد يوسف سليمان (25 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة 2014.
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