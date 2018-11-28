كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يأمل بالتحادث مع ترامب خلال قمة العشرين في الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاربعاء إنه يأمل في التحادث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين القادمة فى الأرجنتين.

ولفت بوتين في منتدى مالي في موسكو اليوم الأربعاء "أتمنى أن أستطيع التحدث مع ترامب في الأرجنتين".

وتابع الرئيس الروسي: "آمل أن نتمكن من مناقشة الحواجز التجارية، ترامب بشكل عام لديه موقف إيجابي".