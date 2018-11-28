كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: تفكير في إعادة دواعش سوريا إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس الحكومة الألمانية إعادة مواطنين ألمان منتمين إلى تنظيم داعش من سوريا بمساعدة الصليب الأحمر والأكراد السورييين.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، استناداً إلى رد لوزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن "الحكومة الألمانية تدرس بعناية كافة الخيارات لإعادة محتملة للمواطنين الألمان إلى ألمانيا".

وحسب الرد يجري الادعاء العام الألماني حالياً تحقيقاً ضد 14 ألمانيا، بينهم امرأة، في سوريا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

ووفقاً للتقرير، يوجد حالياً 35 ألمانياً يشتبه في انتمائهم لداعش لدى الأكراد بسوريا، وهم 10 رجال، و10 نساء، و15 طفلاً.

وعلى عكس العراق، ليس لألمانيا حالياً سفارة في سوريا، ما قد يدفع الحكومة الألمانية، بحسب التقرير إلى التوجه بطلب لموظفي الصليب الأحمر، أو ممثلي مناطق الحكم الذاتي الكردية، لنقل المشتبه بهم إلى الحدود السورية العراقية.