كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: نشر أنظمة دفاع جوي جديدة "أس-400" في القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في الجيش الروسي اليوم الأربعاء، نشر نظام جديد من صواريخ أرض-جو أس-400 "في مستقبل قريب" بالقرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية الكولونيل فاديم استافييفكما وفق وكالة إنترفاكس: "في مستقبل قريب، سيُنصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي".

وبحسب وكالة ريا نوفوستي، سينصب النظام قبل نهاية السنة، لينضم إلى الأنظمة الثلاثة إس-400 قيد الخدمة أساساً في القرم.

ويوم الأحد الماضي، حادث بين خفر السواحل الروسي و3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش الخاضع لسيطرة روسيا، ما أدى الى احتجاز السفن قبالة القرم مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحاراً بينهم 3 جرحى، في أول مواجهة مسلحة بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.

ويبلغ مدى نظام إس-400 نظرياً 400 كيلومتراً، وهوأحدث أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للصواريخ الروسية، ويعتبر فخر صناعتها العسكرية.

وبيع النظام للهند، وإلى تركيا أيضاً ما أثار غضب حلفاء غربيين لأنقرة في حلف شمال الأطلسي خاصةً واشنطن.