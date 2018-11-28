الـ”ويفي” المجاني على “ترامواي” البيضاء يُتوج “إينوي” بجائزة دولية

ثمانية أشهر بعد إطلاق شركة “إينوي” لـ”الويفي” المجاني على متن 74 عربة لـ”الترامواي” في الدار البيضاء، حصلت الشركة، أمس في باريس، على الجائزة الكبرى “سمارت سيتي أفـريكا” مكافأة لها على مشروع “الويفي مْعَاك”. وتسلمت نادية الفاسي الفهري، الرئيسة المديرة العامة لـ”إنوي”، الجائزة ضمن فعاليات “منتدى المدينة الذكية”.

وأفادت الشركة، في بلاغ توصل”اليوم24″ بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن اختيار “منتدى المدينة الذكية 2018” يندرج ضمن مشروع “الويفي مْعَاك” لـ”إنوي”، الذي تم إنجازه من طرف “إنوي” بشراكة مع شركة “البيضاء للنقل”، من تجهيز “ترامواي” الدار البيضاء بشبكة “ويفي” ذات صبيب عال جدا.

ولأول مرة في المغرب، تم وضع آليات للربط ذي الصبيب العالي جدا بعربات متحركة في المملكة، إذ جهز “إنوي” 74 عربة لـ”الترامواي” بتجهيزات ملائمة ومن الجيل الأخير تتميز بمقاومتها للصدمات والاهتزازات وكذلك مختلف الظروف المناخية والبيئية.

وكشف يوسف الضريس، المدير العام السابق لشركة “كازا ترونسبور”، خلال الإعلان عن المشروع، أن العمل على استفادة البيضاويين من “ويفي” مجاني، انطلق منذ سنة ونصف، حيث تم في البداية إطلاق طلبات العروض، ليقع الاختيار على شركة “Inwi” بعد اجتماعات كثيرة للجن خاصة.