ثمانية أشهر بعد إطلاق شركة “إينوي” لـ”الويفي” المجاني على متن 74 عربة لـ”الترامواي” في الدار البيضاء، حصلت الشركة، أمس في باريس، على الجائزة الكبرى “سمارت سيتي أفـريكا” مكافأة لها على مشروع “الويفي مْعَاك”. وتسلمت نادية الفاسي الفهري، الرئيسة المديرة العامة لـ”إنوي”، الجائزة ضمن فعاليات “منتدى المدينة الذكية”.
وأفادت الشركة، في بلاغ توصل”اليوم24″ بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن اختيار “منتدى المدينة الذكية 2018” يندرج ضمن مشروع “الويفي مْعَاك” لـ”إنوي”، الذي تم إنجازه من طرف “إنوي” بشراكة مع شركة “البيضاء للنقل”، من تجهيز “ترامواي” الدار البيضاء بشبكة “ويفي” ذات صبيب عال جدا.
ولأول مرة في المغرب، تم وضع آليات للربط ذي الصبيب العالي جدا بعربات متحركة في المملكة، إذ جهز “إنوي” 74 عربة لـ”الترامواي” بتجهيزات ملائمة ومن الجيل الأخير تتميز بمقاومتها للصدمات والاهتزازات وكذلك مختلف الظروف المناخية والبيئية.
وكشف يوسف الضريس، المدير العام السابق لشركة “كازا ترونسبور”، خلال الإعلان عن المشروع، أن العمل على استفادة البيضاويين من “ويفي” مجاني، انطلق منذ سنة ونصف، حيث تم في البداية إطلاق طلبات العروض، ليقع الاختيار على شركة “Inwi” بعد اجتماعات كثيرة للجن خاصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الـ”ويفي” المجاني على “ترامواي” البيضاء يُتوج “إينوي” بجائزة دولية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .